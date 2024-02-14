شعبة الدخان تكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في أسعار السجائر (فيديو)

كشف إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان والسجائر، إنه تم زيادة أسعار السجائر في 6 شركات، مشيرا إلى أن الزيادة التي تشهدها أسعار السجائر يذهب نصفها إلى خزينة الدولة، التي انتعشت بنسبة 50% بعد زيادة الأسعار.



وقال رئيس شعبة الدخان والسجائر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن الزيادة تتراوح ما بين 8 إلى 10 جنيهات للعلبة.

وأضاف أنه منذ دخول صناعة الدخان والتبغ لمصر في عهد مصر علي باشا، ومصر تتفوق فيها، موضحا أن مصر تصدر لدول مثل السعودية واليمن والكثير من الدول.

لا زدياة في أسعار السجائر الشعبية

وأشار رئيس شعبة الدخان والسجائر، إلى أنه لا زدياة في أسعار السجائر الشعبية، معقبا أنه لو تمت زيادة أسعار السجائر الشعبية ستصل لـ 30 جنيها، لافتا إلى أنه لابد من توفير السجائر في المحلات والسوبر ماركت، مشيرا إلى أن هناك سوء توزيع في السجائر، ولابد من قلب الهرم التوزيعي بالسجائر.