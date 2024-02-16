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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وفد الاتحاد الأفريقي يتفقد معامل صحة الحيوان ويشيد بمستواها المتميز

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبلت وزارة الزراعة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة وفد الاتحاد الأفريقي من المكتب المعني بالثروة الحيوانية (AU IBAR) ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التعاون مع الأشقاء الأفارقة، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير نيابة عن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتم مناقشة كافة أوجه التعاون بين مصر وشقيقاتها الدول الأفريقية تحت مظلة  (AU IBAR)

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حيث أكد "الصياد" على استعداد مصر لمساعدة الأشقاء الأفارقة على كافة الأصعدة في المجال الزراعي ( النباتي الحيواني )
وفي سياق متصل قام الوفد بزيارة معامل وزارة الزراعة بالدقي المعتمدة ( معهد بحوث الصحة الحيوانية  - معهد بحوث التناسليات الحيوانية – معهد بحوث الأمصال واللقاحات  - المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة ) 
حيث اطلع الوفد على الإمكانيات والمستوى العالي لها حتى أصبحت معتمدة ومرجعية للمنظمة العالمية لصحة الحيوان   WOAH لدول القارة الأفريقية لمرض انفلونزا الطيور ومرض البروسيلا  وفحص الاغذية.
وفي نهاية الجولة أعضاء الوفد أعربوا عن شكرهم للدولة المصرية ووزير الزراعة والمعامل والمسؤلين عنها والعاملين فيها وأكد أنه سوف يتم التعاون تحت مظلة AU IBAR بما يعود بالنفع على كلا الطرفين ولصالح دول القارة الأفريقية 

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