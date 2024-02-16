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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

برنامج غذائي خاص للأهلي قبل مواجهة شباب بلوزداد

الدكتور إيهاب علي
الدكتور إيهاب علي

وضع الدكتور إيهاب علي، استشاري التغذية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجا غذائيا خاصا للاعبين قبل مواجهة شباب بلوزداد اليوم في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنها أول مواجهة رسمية للمارد الأحمر بعد فترة التوقف الأخيرة نتيجة لارتباطات المنتخب الوطني في كأس الأمم التي أقيمت في كوت ديفوار.

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وقال استشاري التغذية إن البرنامج الغذائي للفريق قبل مباراة شباب بلوزداد بدأ منذ ثلاثة أيام بعمل قياسات بدنية متخصصة، ومنح اللاعبين الكميات المناسبة من المعادن والفيتامينات والأملاح التي تساعد على الاستشفاء من المجهود البدني في التدريبات مع مراعاة تخصيص أنواع محددة من الوجبات اليومية التي تحتوي على القدر المناسب من البروتينات والكربوهيدرات والمعادن والأملاح والفيتامينات التي تمد اللاعبين بالقوة وتساعدهم على تحمل المجهود البدني خلال المباراة. 
ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد، في التاسعة من مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر في المباراة المؤجلة من منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الأهلي ضمن المجموعة الرابعة بدور المجموعات، والتي تضم كلًّا من: شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

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