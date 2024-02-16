حسين الجسمي يبدع باللون العراقي بأغنية "اتاني".. فيديو

طرح الفنان الإماراتي حسين الجسمي، أحدث أغنياته المنفردة بعنوان "اتاني" باللون العراقي، متعاوناً بها لأول مرة مع مجموعة من جيل الشباب، هم الشاعر مصطفى المرزه، والملحن علي بن سالم، والموزع الموسيقي علي بهرامي، ليسند مهمة المكس والماستر للمهندس جاسم محمد.

وأعرب الجسمي، عن تشرفه بالغناء من جديد اللون العراقي الأصيل، ووصفه باللون الغنائي الذي يحمل سمات خاصة نابعة من الموروث العراقي وبيئته المختلفة عن جميع أنماط الألوان العربية الأخرى، مؤكداً أن الأغنية العراقية الأصيلة لها شهرة كبيرة بين الجمهور العربي من شرقه الى غربه، وهي حاضرة بقوة في الساحة الغنائية، ولها النجاحات الكبيرة.

وتحمل كلمات الأغنية اللهجة العراقية، وتتميز بأحاسيس الفراق وآلامه، والإشتياق الذي يصاحبه، حيث يقول في مقدمة الأغنية:

هذا الشتا الثاني يمر

وانته بعيد ولا خبر

منك إجاني

عايفني اتاني

ولوحدي اعاني

ضليت بعدك منكسر

ما ذكرك بيه المطر

قلبك نساني

لو عنده ثاني

عايفني اتاني..

يذكر أن عرض الجسمي أغنية "اتاني"، عبر قناته الرسمية في موقع YouTube من خلال فيديو تم عملية المونتاج فيه بأسلوب تقني حديث مناسب مع لون الأغنية الموسيقي الرومانسي، متضمناً كلمات الاغنية كاملة، الى جانب بثها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية.