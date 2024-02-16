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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إبراهيم صلاح يعلق على قرار عودته لقيادة فريق زمالك 2003

بوابة الوفد الإلكترونية

علق إبراهيم صلاح نجم الزمالك السابق، على توليه القيادة الفنية لفريق 2003 بالقلعة البيضاء، في ولاية ثانية له.

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قال إبراهيم صلاح في مداخلة هاتفية ببرنامج زملكاوي مع أحمد علي على قناة الزمالك، تلقيت مكالمة هاتفية من الكابتن محمد حلمي رئيس قطاع الناشئين بالقلعة البيضاء، أبلغني خلالها برغبته في عودتي لقيادة تدريب فريق 2003.
وأضاف صلاح، وافقت على الفور دون تردد، أشعر بسعادة كبيرة بعودتي لبيتي الزمالك، حتى ولو كانت ظروف الفريق أصعب في الوقت الحالي.

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وأتم، سأقود أول مران للفريق عصر الخميس، وقادرين على استعادة صدارة دوري الجمهورية مرة أخرى.

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