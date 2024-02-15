نائب رئيس اتحاد العمال: اجتياح رفح سيفتك بالقضية الفلسطينية وبرعاية دولية (فيديو)

أكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، إن الشعب الفلسطيني المكلوم، يتعرض لجميع أنواع الإبادة والجرائم الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي يدعي أنه يحمي حقوق الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم” الخميس، أن الصمت يسيطر على المجتمع الدولي بشكل مخيف ولا أحد يتحدث عن قتل الأطفال والنساء وكبار السن.

الاحتلال يريد تهجير الفلسطينيين

وأوضح أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الفتك بالقضية الفلسطينية والقضاء عليها برعاية دولية، مضيفًا أن هجوم جيش الاحتلال على مدينة رفح الفلسطينية يستهدف تهجير الشعب الفلسطيني بشكل قسري.

وذكر أن فلسطين تعد القضية المركزية والتاريخية لمصر على مدار التاريخ، متابعًا: “لن نسمح بتصفيتها، والشعب المصري يتبنى الدافع عن القضية الفلسطينية بقوة، وقدم آلاف الشباب المصري دمائهم للدفاع عن فلسطين”، مؤكدا أن دفاع فصائل المقاومة عن أرضهم هو حق أصيل لهم.