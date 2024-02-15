عادل حمودة يحذر إسرائيل من فتح بوابة الجحيم باقتحام رفح.. فيديو

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه إذا قامت إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فإنها ستفتح بوابة الجحيم، موضحًا أنه "ليس إسرائيل فقط بل العالم كله سيسقط في الهاوية وينجر إليها".

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في برنامج "القاهرة الإخبارية"، المذاع على قناة "الإخبارية"، أن دولة الاحتلال إذا أقدمت على مثل هذه الإجراءات ستكون مذنبة بارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا: "إسرائيل أكملت اليوم 46 ألف غارة على قطاع غزة بما يعادل 4 قنابل نووية على غرار هيروشيما ونكازاجي".

وتابع الكاتب الصحفي: “العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لن تكون سهلة على الإطلاق، وهناك اعتبارات مثيرة للقلق، مثل أن بيني جانتس وجالانت عضوي مجلس الحرب موافقان على العملية العسكرية، وبالتالي، ليس هناك فارق كبير بينهما ونتنياهو”.

ولفت إلى أن هناك ضوء أخضر أمريكي وتوافق بالعملية رغم ما يبدو من خلافات بين نتنياهو وبايدن، واصفًا إياها بالخلافات العائلية البعيدة تمامًا عن الخلافات السياسية أو الاستراتيجية أو العسكرية.