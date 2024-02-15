عاجل
موعد تسليم شقق الإعلان الـ 14 "سكن لكل المصريين 1" بمشروع الإسكان الاجتماعى
الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

عادل حمودة يحذر إسرائيل من فتح بوابة الجحيم باقتحام رفح.. فيديو

الكاتب الصحفي عادل
الكاتب الصحفي عادل حمودة

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إنه إذا قامت إسرائيل بعملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، فإنها ستفتح بوابة الجحيم، موضحًا أنه "ليس إسرائيل فقط بل العالم كله سيسقط في الهاوية وينجر إليها". 

وأضاف حمودة خلال حواره مع الإعلامي جمال عنايت، في برنامج "القاهرة الإخبارية"، المذاع على قناة "الإخبارية"، أن دولة الاحتلال إذا أقدمت على مثل هذه الإجراءات ستكون مذنبة بارتكاب إبادة جماعية ومجازر بحق الشعب الفلسطيني، موضحًا: "إسرائيل أكملت اليوم 46 ألف غارة على قطاع غزة بما يعادل 4 قنابل نووية على غرار هيروشيما ونكازاجي".

txt

نائب رئيس اتحاد العمال: اجتياح رفح سيفتك بالقضية الفلسطينية وبرعاية دولية (فيديو)

txt

البيت الأبيض: شن عملية عسكرية في رفح دون خطة معقولة سيكون كارثيًا

وتابع الكاتب الصحفي: “العملية العسكرية في رفح الفلسطينية لن تكون سهلة على الإطلاق، وهناك اعتبارات مثيرة للقلق، مثل أن بيني جانتس وجالانت عضوي مجلس الحرب موافقان على العملية العسكرية، وبالتالي، ليس هناك فارق كبير بينهما ونتنياهو”.

ولفت إلى أن هناك ضوء أخضر أمريكي وتوافق بالعملية رغم ما يبدو من خلافات بين نتنياهو وبايدن، واصفًا إياها بالخلافات العائلية البعيدة تمامًا عن الخلافات السياسية أو الاستراتيجية أو العسكرية.

مواد متعلقة

الخارجية الفرنسية: عواقب الهجوم على رفح الفلسطينية ستكون "كارثية"

النائب أيمن محسب: مجازر الاحتلال فى رفح كشفت ازدواجية المنظمات الدولية

مرصد الأزهر يعلق على طلب جنوب إفريقيا توفير حماية للفلسطينيين في رفح

النائب أيمن محسب: مجازر الاحتلال في رفح رفع الغطاء عن المنظمات الدولية والأمم المتحدة وكشف ازدواجياتها

النائب حازم الجندي: عملية إسرائيل العسكرية في رفح لها انعكاسات إنسانية خطيرة

نشرة التوك شو.. استخراج نصف طن ذهب يبشر بتراجع الأسعار وتأجيل اجتياح رفح
الجريدة الورقية