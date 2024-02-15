تغريم متهم بالتنقيب عن الآثار مليون جنيه

قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، برفض الطعن المقدم من متهم بالتنقيب عن الآثار في الشرقية، وأيدت حكم الحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة مليون جنيه.

جاء في التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، أن المتهم «محمد.»، أجرى وآخرون قبل محاكمتهم، أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، كما أفادت تحقيقات النيابة بأن المتهم استأجر المستودع الكائن بدائرة مركز الزقازيق في الشرقية وقد اتفق مع باقي المتهمين الآخرين سبق محاكمتهم، على أن ينقبوا بأرضية المستودع عن آثار، إلا أن أهالي المنطقة أبلغوا الشرطة بالواقعة.

تبين من المعاينة وجود حفرة عمقها ثمانية أمتار تقريبا وبجوارها معدات خاصة بالحفر، وتم ضبطهم وبمواجهتهم أقروا بقيامهم بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار.



كانت محكمة جنايات الزقازيق عاقبت المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وغرامة مليون جنيه، عما أسند إليه وألزمته بالمصاريف الجنائية.