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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

وكيل صحة البحيرة يعلن إنطلاق حملة حقك تنظمى

الدكتور هاني جميعة
الدكتور هاني جميعة

أعلن الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، عن إنطلاق حملة: «حقك تنظمى» ، ضمن مبادرة " أيامنا أحلى "  فى جميع مراكز محافظة البحيره ، على مرحلتين.

 تبدأ فعاليات المرحلة الأولى اعتبارًا من الأحد القادم حتي الخميس ، بإدارات

كفر الدوار – حوش عيسى – أبو حمص – التحرير – وادي النطرون – إيتاي البارود – إدكو – الرحمانية .

وتبدأالمرحلة الثانية فى الفترة من السبت  فبراير حتي 

 يوم الأربعاء 24فبراير بإدارات دمنهور – أبو المطامير – كوم حماده – الدلنجات – غرب النوبارية – شبراخيت - رشيد ـ المحمودية 

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره ة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة " مجانًا " 

 وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباه للمجتمع تقرر تنفيذ حمله تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .

كما أكد وكيل صحة البحيرة على أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيره ، بالإدارات المذكورة خلال الفترات المحددة  .

وأشار إلي أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان ، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

كما أوضح وكيل صحة البحيرة ، أن تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة ، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة أحمد عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية .

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