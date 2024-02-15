وكيل صحة البحيرة يعلن إنطلاق حملة حقك تنظمى

أعلن الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة ، عن إنطلاق حملة: «حقك تنظمى» ، ضمن مبادرة " أيامنا أحلى " فى جميع مراكز محافظة البحيره ، على مرحلتين.

تبدأ فعاليات المرحلة الأولى اعتبارًا من الأحد القادم حتي الخميس ، بإدارات

كفر الدوار – حوش عيسى – أبو حمص – التحرير – وادي النطرون – إيتاي البارود – إدكو – الرحمانية .

وتبدأالمرحلة الثانية فى الفترة من السبت فبراير حتي

يوم الأربعاء 24فبراير بإدارات دمنهور – أبو المطامير – كوم حماده – الدلنجات – غرب النوبارية – شبراخيت - رشيد ـ المحمودية

وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره ة، لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية للمناطق المحرومة من الخدمة وللفئات المستهدفة " مجانًا "

وحرصاً على تلبية الاحتياجات غير الملباه للمجتمع تقرر تنفيذ حمله تنشيطية توعوية وخدمية موسعة لدعم تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية .

كما أكد وكيل صحة البحيرة على أنه سوف يتم تنفيذ الحملة من خلال مديرية الصحة والسكان بالبحيره ، بالإدارات المذكورة خلال الفترات المحددة .

وأشار إلي أن الحملة تعمل على تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بجميع وحدات تقديم الخدمة والمستشفيات بالمجان ، بالإضافة الي تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمناطق النائية و المحرومة عن طريق العيادات المتنقلة بالمجان .

كما أوضح وكيل صحة البحيرة ، أن تنفيذ الندوات الإعلامية الخاصة بمبادرة أيامنا أحلى بكل الإدارات المشاركة واقامة معارض لمنتجات نوادي المرأه بجميع الإدارات المشاركة وسوف تقام هذه الفاعليات بمشاركة كل الجهات المعنية بالقضية السكانية بالمحافظة ، وذلك تحت إشراف الدكتورة أميرة أحمد عبد العال مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية .