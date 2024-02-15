بنك مصر يطلق "منصة اكسبريس مشروعات" لتقديم الخدمات المالية وغير المالية لأصحاب المشروعات

أطلق بنك مصر منصة إكسبريس للمشروعات، وذلك حرصا على تقديم تجربة مصرفية أفضل لعملاء المشروعات.



يأتي ذلك تأكيدا لدور بنك مصر الرائد في دعم استراتيجية التحول الرقمي وتقديم الخدمات الرقمية المتطورة التي تهدف إلى جمع كل أنظمه التمويل والخدمات غير المالية في مكان واحد لتسهيل كافة السبل لعملاء المشروعات لإدارة أعمالهم وتطوير مشروعاتهم. تهدف منصة " إكسبريس للمشروعات" الي تقديم تجربة مصرفية أفضل لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؛ حيث تتيح المنصة معلومات شاملة عن جميع المنتجات والخدمات التي تساعدهم في إدارة وتطوير أعمالهم سواء الخدمات المالية التي تتضمن أنظمة تمويل إكسبريس؛ والتي تتيح للعملاء إمكانية التقديم علي أيا من أنظمة التمويل المناسبة لاحتياجاتهم أونلاين من خلال المنصة ، ومنها علي سبيل المثال إمكانية التقديم للحصول على تمويل إكسبريس مشروعات حتى 2 مليون جنيه مصري بأقل المستندات وفي خلال 5 أيام عمل، كما يمكن الحصول على ماكينات خدمة نقاط البيع (POS) لسهولة الحصول على مدفوعات الشركة، كما تتضمن المنصة أنظمة التمويل في الفرع، و كافة الشراكات والعروض التي يقدمها البنك والتي يمكن للعميل الاستفادة منها في إدارة أعماله.



كما تتيح منصة إكسبريس باقة مميزة من الخدمات الغير مالية و الاستشارية لمساعدة عملائنا في تطوير وإدارة مشروعاتهم مثل خدمات التدريب و بناء القدرات ، خدمات التحليل المالي و دراسات الجدوى الاسترشادية ، خدمات تيسير الحصول علي تراخيص ، خدمات تيسير الحصول علي تمويل، ومساعدة العملاء علي الوصول الي الموردين المناسبين وسلاسل التجزئة والمشروعات في نفس الحجم و خدمات تأسيس المشروعات وإعداد نماذج وخطط عمل والتي يتم تقديمها من خلال مراكز تطوير الأعمال بمصرفنا "مبادرة رواد النيل"- برعايه البنك المركزي المصري مع إمكانية التقديم علي فتح حساب الشركات أونلاين مجانا وبدون مصاريف إدارية لفتح الحساب لغير عملاء بنك مصر مع متابعة الطلب اونلاين خطوة بخطوة من خلال الموقع بأبسط الإجراءات؛ وبإتمام عملية فتح الحساب يحصل عملائنا على بطاقة الخصم الفوري بإسم الشركة، هذا بالإضافة إلي توفير مركز المساعدة من خلال المنصة والذي من خلاله يستطيع أصحاب الشركات البحث عن الأسئلة المتعلقة بمنتجاتنا وخدماتنا والإجابة عليها.



هذا ويسعى بنك مصر دائماً لدعم جهود التحول و الابتكار الرقمي من خلال توفير الحلول الالكترونية للتسهيل على العملاء، حيث اصبحت «التكنولوجيا» اليوم بمثابة المتغير الأسرع بين المتغيرات التي تحكم الاقتصاد العالمي، ويعمل بنك مصر جاهدا علي توطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطورات الموجودة علي الساحة، وبما يسهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية، ويعمل بنك مصر لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.