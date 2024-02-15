ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك في حملات تموينية بالفيوم

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية والجزارين بدائرة مركزي الفيوم وسنورس.

وفي نفس السياق قام أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري، بالمرور على المجازر الحكومية ومحلات بيع اللحوم للتأكد من خلوها من الأمراض.

يأتي هذا في إطار توجيهات الدكتور احمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق، والتأكد من صلاحية اللحوم المعروضة وضمان خلوها من الأمراض حفاظا على صحة المواطنين، وحمايتهم من الأمراض، مع ااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حال ثبوت المخالفة.

جاء ذلك تحت إشراف المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، والدكتور زين العابدين علي مدير مديرية الطب البيطري، بالاشتراك مع أطباء التفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور سراج الدين فهمي رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالمديرية، والدكتور أسامه مخلوف مدير إدارة المجازر والصحةالعامة، ومباحث التموين بالفيوم.

وأشار مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، إلى أنه تم تشكيل لجان للمرور على محال الجزارة والشوادر ومنافذ بيع اللحوم، بنطاق قرى ومراكز المحافظة المختلفة، ضمت ممثلين عن مديريات الطب البيطري، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة، وسلامة الغذاء، والمتابعة الميدانية، بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية، وتم تنظيم عدد من الحملات المكبرة المشتركة، للتأكد من الاشتراطات الصحية للحوم المعروضة، حفاظاً على الصحة العامة، ومحاربة الذبح خارج المجازر.

وخلال مرور الحملة على الأسواق والمحال التجارية بمدينة الفيوم، تمكنت من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية لدى أحد الجزارين، كما تمكنت الحملات من ضبط لحوم غير صالحة للاستهلاك لدى عدد من الجزارين بمدينة سنورس، وبتوقيع الكشف الظاهري عليها تبين أنها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك بناحية مركز سنورس.

التحفظ على اللحوم المضبوطة وتحرير محاضر ضد الجزارين بالفيوم

وتم التحفظ على المضبوطات بأحد الثلاجات وتحرير المحاضر اللازمة ضد المخالفين، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، ومنها عدم الإعلان عن الأسعار والمواصفات وعدم وجود شهادات صحية للعاملين ببعض المطاعم، والبيع بأزيد من الأسعار الرسمية، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.