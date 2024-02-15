طبيبة تكشف العوامل الخطيرة لأمراض القلب

قالت طبيبة القلب نانا بوجوسوفا، إن هناك عددا من العوامل التي تثير تطور أمراض القلب والتي للأسف لا يستطيع الإنسان التأثير عليها بقراره المتعمد.

وهذه العوامل هي الجنس والعمر والوراثة، وإذا كان كل شيء واضحًا فيما يتعلق بالأخيرة، فإن حقيقة أن النساء يمتن في كثير من الأحيان بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية أكثر من الرجال غير معروفة للكثيرين.

بالإضافة إلى ذلك، وبحسب الأخصائية، فإن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عامًا معرضون بشكل متزايد لخطر الإصابة بمشاكل في القلب، وجانب آخر مهم يؤثر على حالة القلب هو العوامل النفسية والاجتماعية - التوتر والقلق والاكتئاب، وإذا كانت موجودة في حياة الشخص في كثير من الأحيان، فإن احتمال "تقويض" القلب يزيد بشكل حاد على الفور.

وفي الوقت نفسه، أشارت طبيبة القلب إلى أنه يمكن السيطرة على بعض عوامل تطور أمراض القلب من الممكن أن يراقب الشخص جودة نظامه الغذائي، ولا يكون لديه عادات سيئة، ويحمي نفسه من السمنة، ولا يعيش نمط حياة مستقر.

وشددت الطبيبة على أنه من المهم اكتشاف أمراض القلب في الوقت المناسب، لأن الكثير من الناس لا يشككون في أنهم يعانون من هذه الأمراض.