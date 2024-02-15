خالد الجندي يحذر من ظواهر غريبة تصيب المجتمع.. علموا الأطفال الرجولة

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن المجتمع يعاني من ظواهر رهيبة بين الأطفال، مثل الطلاب الذين يريدون الغش في الامتحانات والتسكع في الشوارع والمقاهي طوال الليل حتى الفجر، وأن هذه الظواهر سببها سوء التربية في المنزل.

وأوضح في حلقة اليوم الخميس من برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع اليوم الخميس على فضائية dmc، أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أسسوا الدولة الإسلامية من بعده كانوا نتاج تربية سليمة، وقد تربوا على يد آبائهم، وقال النبي "الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا".

وأكد على ضرورة غرس الرجولة والاحترام والمسؤولية في نفوس الأبناء منذ نعومة أظفارهم وتجنب التربية السيئة، مشيرًا إلى أنه هو نفسه يدعو أحفاده بألقاب الرجال الكبار لغرس الرجولة في نفوسهم حتى ينشأوا رجالاً منذ نعومة أظفارهم.

دعم مصر لغزة

وفي سياق آخر، أشاد بالدولة المصرية لحرصها على استمرار دعم الدولة الفلسطينية، مردفًا: "أحب أن أشيد ببلدي، فأنا فخور بها حقًا، لا يمكن أن نفخر ببلدنا إذا لم نتحدث عن نجاح قيادتنا السياسية في جذب قادة العالم إلينا في ضيافة الرئيس السيسي".

وأكمل: "لقد فرضت القيادة السياسية نفسها على العالم على الرغم من المشاكل الاقتصادية التي نعاني منها نتيجة الحصار المفروض علينا، إلا أن مصر مستمرة في دعم أهلنا في غزة ورفح بشكل غير مسبوق لم تقم به أي دولة أخرى في العالم".

ودعا الشيخ خالد الجندي إلى التبرع لدعم غزة في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل حربها الوحشية ضد غزة وتقتل الأطفال والنساء والأبرياء، قائلاً "لدينا جمعيات ومؤسسات مثل جمعية الأورمان وبنك الطعام وجمعية حياة كريمة التي تسيطر عليها الدولة، ولدينا جمعيات ومؤسسات تخضع لرقابة الدولة وتضمن عدم ضياع أموالكم وما تريدون إرساله".