نقص "فيتامين د" يسبب الصداع.. علماء يوضحون

قال مجموعة من الأطباء الفنلنديون إن الصداع، من بين أمور أخرى، يمكن أن يكون ناجما عن نقص فيتامين د في الجسم.

وكجزء من الدراسة، قام الخبراء بفحص عينات دم من 2600 رجل تتراوح أعمارهم بين 42 إلى 60 عامًا.

وقارن الخبراء محتوى فيتامين د في الاختبارات وتكرار حالات الصداع التي حدثت لدى الأشخاص الخاضعين للتجربة.

ونتيجة لذلك، توصل العلماء إلى أن مستوى فيتامين د في مصل الدم أقل من 50 نانومول لكل لتر، مما يدل على نقص هذا الفيتامين في الجسم، يمكن أن يسبب الصداع المزمن لدى معظم الرجال.