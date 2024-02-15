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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

نقص "فيتامين د" يسبب الصداع.. علماء يوضحون

الصداع
الصداع

قال مجموعة من الأطباء الفنلنديون إن الصداع، من بين أمور أخرى، يمكن أن يكون ناجما عن نقص فيتامين د في الجسم.

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وكجزء من الدراسة، قام الخبراء بفحص عينات دم من 2600 رجل تتراوح أعمارهم بين 42 إلى 60 عامًا. 

 

وقارن الخبراء محتوى فيتامين د في الاختبارات وتكرار حالات الصداع التي حدثت لدى الأشخاص الخاضعين للتجربة.

ونتيجة لذلك، توصل العلماء إلى أن مستوى فيتامين د في مصل الدم أقل من 50 نانومول لكل لتر، مما يدل على نقص هذا الفيتامين في الجسم، يمكن أن يسبب الصداع المزمن لدى معظم الرجال.

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