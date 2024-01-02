الصداع الشديد جرس إنذار للإصابة بأخطر أنواع سرطان المخ.. أطباء يحذرون من كارثة

يحذر الأطباء من أن الصداع الشديد مع الغثيان والقيء، قد تكون كلها علامات للإصابة بمرض الورم الأرومي الدبقي، وهو أخطر أنواع سرطان المخ، فهو ينشأ من الخلايا الدبقية، التي توفر الدعم والحماية الضروريين للخلايا العصبية، وقد يصيب البعض بسبب العوامل البيئية والوراثية.

أعراض الورم الأرومي الدبقي

ووفقًا لما ذكره موقع هيلث شوت الطبي، الورم الأرومي الدبقي من أندر أنواع سرطان المخ ويحتاج إلى الاهتمام، وفيما يلي نستعرض أبرز أعراض الإصابة به..

أعراض الورم الأرومي الدبقي

1- الصداع الشديد

الصداع الشديد، حيث يكون أكثر شدة في ساعات الصباح الأولى، أو عند حدوث تغييرات في الوضع مثل الوقوف أو الاستلقاء.

2- النوبات

هي مجموعة من الأعراض المفاجئة وغير المنضبطة التي تحدث للأشخاص الذين يعانون من الورم الأرومي الدبقي، بدءًا من نوبات التحديق اللحظية إلى الحركات الجسدية المتشنجة.

3- التنميل أو الضعف الجسماني

يشعر مريض الورم الأرومي الدبقي بالضعف الجسدي أو الخدر، خاصًة في جانب واحد من الجسم، كما قد يواجه بعض الأشخاص مشكلة في التوازن أو التنسيق.

أعراض الورم الأرومي الدبقي

4- التغيرات المعرفية وفقدان الذاكرة

قد تحدث لمريض الورم الأرومي الدبقي مشاكل في الذاكرة أو الارتباك أو صعوبة التفكير، بالإضافة إلى الغثيان أو نوبات القيء أيضًا.

علاج الورم الأرومي الدبقي

في الوقت نفسه، يؤكد العلماء أنه لا يوجد حاليًا علاج نهائي للورم الأرومي الدبقي، ولكن هناك علاجات قد تخفف الأعراض وتحسن نوعية الحياة، وأحد هذه الخيارات هو إجراء عملية جراحية لإزالة أكبر قدر ممكن من الورم، بالإضافة إلى العلاج الإشعاعي أيضًا لاستهداف الخلايا السرطانية، والعلاج الكيميائي.