فوائد شائعة لا تعرفها عن بذور الأفوكادو

يشير العلماء إلى أن الأفوكادو يحتوي على نحو 20 نوعا من الفيتامينات والمعادن الحيوية ويحمي القلب وحتى رؤية الإنسان بالإضافة إلى ذلك، تعتبر ثمار الأفوكادو مكونات شائعة في مجموعة متنوعة من الأنظمة الغذائية.

ولقد وجد خبراء التغذية الأمريكيون أنه ليس فقط اللب مفيدًا، بل أيضًا بذور الأفوكادو، التي تحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة (حوالي 70٪) والألياف، ويمكن طحن هذه البذور إلى مسحوق وإضافتها إلى الزبادي.

وإلى جانب مضادات الأكسدة، فإن بذور الأفوكادو مليئة أيضًا بالألياف وأضاف مؤلفو الدراسة أن الألياف تخلق نباتات دقيقة مناسبة للبكتيريا المعوية الصحية، مما يسمح لها بالتكاثر والبقاء على قيد الحياة - وهو نوع من البريبايوتك.



وفي المقابل، تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة وتساعد جهاز المناعة على الوقاية من الأمراض والمحتوى العالي من الألياف في هذه الفاكهة يسمح للإنسان بالشعور بالشبع، مما يؤدي إلى انخفاض السعرات الحرارية المستهلكة، أي تجنب الإفراط في تناول الطعام.

وتساعد الألياف أيضًا على تحسين عملية الهضم وانتظام حركات الأمعاء وتقليل مستويات الكوليسترول السيئ، والجانب السلبي الوحيد هو أن بذور الأفوكادو يمكن أن يكون طعمها مرًا.