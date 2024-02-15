ندوة توعوية في طب عين شمس احتفالًا باليوم العالمي للسرطان

نظم قسم الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس ندوة حوارية توعوية للاحتفال باليوم العالمي للسرطان، في إطار النشاط العلمي والحرص المجتمعي لكلية طب عين شمس.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وبمشاركة الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ و رئيس قسم علاج الأورام والدكتورة نشوى فؤاد مدرب الصحة العامة (Health Coach) والدكتورة نرمين مصطفى مدرس علاج الأورام و بحضور الدكتورة وجيدة أنور أستاذ قسم طب المجتمع وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة كلية الطب وموظفيها.

تفاصيل ندوة طب عين شمس

افتتحت الدكتورة هالة سويد الندوة بتوضيح الدور الحيوى المقدم من مستشفيات جامعة عين شمس فى الكشف المبكر و علاج الأورام والمساهمة بالمبادرات الرئاسية والاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بجميع الأقسام كأولوية بخطة تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

واستهلت الدكتورة لبنى عز العرب الندوة بإلقاء محاضرة عن الشائعات و المفاهيم الخاطئة عن الكشف المبكر و علاج السرطان.

وأوضحت الدكتورة نشوى فؤاد كيفية الوقاية من الأورام باتباع نظام صحى سليم ثم تبع ذلك مناقشة مفتوحة بالاجابة عن أسئلة الحضور بصورة مبسطة للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان .



جدير بالذكر أن اليوم العالمي للسرطان هي مبادرة عالمية لزيادة التوعية بمرض السرطان تحت شعار ( سد فجوة الرعاية ) ، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويًّا من خلال زيادة وعي الأفراد و المجتمع وتؤكد على أهمية الوقاية من السرطان والكشف المبكر وتوفير كل سبل العلاج للمرضى.

تضمنت الندوة حوارات نقاشية بأهمية التوعوية المجتمعية بالحياة الصحية السليمة وأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السرطانات وأمراض القلب و السكر والتنوية عن وجود عيادة الكشف المبكر عن الأورام بقسم علاج الأورام والتركيز علي حملات توعوية مختلفة واسعة النطاق تهدف الي رفع الوعي وتعزيز النمط الصحي السليم وأهمية الكشف المبكر للوقاية و لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

مع حضور أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة والطلاب و العاملين بالكلية بطب عين شمس.