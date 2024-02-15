عاجل
حماس ترد على ادعاءات إسرائيل باستخدامها المستشفيات لأغراض عسكرية اليوم.. القمر يتقرن مع نجم الثريا
الجمعة 16 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

ندوة توعوية في طب عين شمس احتفالًا باليوم العالمي للسرطان

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قسم الأورام بكلية الطب جامعة عين شمس ندوة حوارية توعوية للاحتفال باليوم العالمي للسرطان، في إطار النشاط العلمي والحرص المجتمعي لكلية طب عين شمس. 

ورشة عمل تحضيرية لملتقى التوظيف في جامعة عين شمس

كلية آداب عين شمس تكرم رؤساء الأقسام لسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، والدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون المجتمع والبيئة، وبمشاركة الدكتورة لبنى عز العرب أستاذ و رئيس قسم علاج الأورام والدكتورة نشوى فؤاد مدرب الصحة العامة (Health Coach) والدكتورة نرمين مصطفى مدرس علاج الأورام و بحضور الدكتورة وجيدة أنور أستاذ قسم طب المجتمع وأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلبة كلية الطب وموظفيها.

تفاصيل ندوة طب عين شمس 

افتتحت الدكتورة هالة سويد الندوة بتوضيح الدور الحيوى المقدم من مستشفيات جامعة عين شمس فى الكشف المبكر و علاج الأورام والمساهمة بالمبادرات الرئاسية والاهتمام برفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام بجميع الأقسام كأولوية بخطة تطوير مستشفيات جامعة عين شمس.

واستهلت الدكتورة لبنى عز العرب الندوة بإلقاء محاضرة عن الشائعات و المفاهيم الخاطئة عن الكشف المبكر و علاج السرطان.

وأوضحت الدكتورة نشوى فؤاد كيفية الوقاية من الأورام باتباع نظام صحى سليم ثم تبع ذلك مناقشة مفتوحة بالاجابة عن أسئلة الحضور بصورة مبسطة للتوعية بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان .

جدير بالذكر  أن اليوم العالمي للسرطان هي مبادرة عالمية لزيادة التوعية بمرض السرطان تحت شعار ( سد فجوة الرعاية ) ، حيث يتم السعي إلى إنقاذ الملايين من الوفيات التي يمكن الوقاية منها سنويًّا من خلال زيادة وعي الأفراد و المجتمع وتؤكد على أهمية الوقاية من السرطان والكشف المبكر وتوفير كل سبل العلاج للمرضى.

تضمنت الندوة حوارات نقاشية  بأهمية التوعوية المجتمعية بالحياة الصحية السليمة وأهمية الوقاية والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السرطانات وأمراض القلب و السكر والتنوية عن وجود عيادة الكشف المبكر عن الأورام بقسم علاج الأورام والتركيز علي حملات توعوية مختلفة واسعة النطاق تهدف الي رفع الوعي وتعزيز النمط الصحي السليم  وأهمية الكشف المبكر للوقاية و لتقليل خطر الإصابة بالسرطان.
مع حضور أعضاء هيئة التدريس بالأقسام المختلفة والطلاب و العاملين بالكلية بطب عين شمس.

مواد متعلقة

ورشة عمل تحضيرية لملتقى التوظيف في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر "مستقبل النظم التعليمية والرقمنة"

طلاب هندسة المطرية ينفذون مشروع تطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول الثلاثاء 

بدء ملتقي إعداد كوادر إعلامية للطلاب في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني في مسابقة الهاكاثون الثالث

مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان ومصلحة الجمارك المصرية

جامعة الجلالة الأهلية تشهد أكبر مسابقة للإبداع والابتكار لطلاب المدارس
الجريدة الورقية