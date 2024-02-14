ورشة عمل تحضيرية لملتقى التوظيف في جامعة عين شمس

نظم مركز التوظيف في جامعة عين شمس ورشة عمل تحضيرية بكلية الزراعة جامعة عين شمس للملتقي التوظيفي المقرر انعقادة في يومي 25 و26 فبراير 2024.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ثناء النوبي القائم بأعمال عميد كلية الزراعة، وتحت إشراف الدكتور أحمد عبد العزيز مدير مركز التوظيف، والدكتورة لمياء مصطفى رضوان منسق مركز التوظيف ومسؤول رابطة الخريجين بكلية الزراعة.



وعقد مركز التوظيف في جامعة عين شمس ورشة عمل تحضيرية صممت خصيصا لطلاب كلية زراعة بمختلف تخصصاتهم الاكاديمة والعلمية.

تعريف طلاب جامعة عين شمس على الملتقى التوظيفي

وجاءت الورشة بهدف تعريف طلاب جامعة عين شمس على الملتقى التوظيفي المنظم من قبل مركز التوظيف والأنشطة العملية وفرص التدريب والتوظيف لطلاب كلية الزراعة.

قام فريق مركز التوظيف بتعريف طلاب جامعة عين شمس علي برامج المركز المختلفة وتعريفهم علي برامج قسم الارشاد المهني و قسم التعلم عبر التجربة كونها برامج مصممة خصيصا للعمل علي مهارات الطلاب التي تؤهلهم لسوق العمل و تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم بشكل عملي حيث يمكنهم من التعرف على متطلبات سوق العمل ومواكبتها.