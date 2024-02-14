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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

كلية آداب عين شمس تكرم رؤساء الأقسام لسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول

جانب من التكريم
جانب من التكريم

كرمت إدارة كلية الآداب بجامعة عين شمس ممثلة فى الدكتور  محمد إبراهيم وكيل الكلية رؤساء الأقسام تقديرًا لجهودهم الكبيرة في إعلان النتائج بشكل سريع وفعال خلال الفصل الدراسي الأول.

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جاء ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة حنان كامل متولى عميدة كلية الآداب،وإشراف الدكتور محمد إبراهيم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب. 

تكريم رؤساء أقسام آداب عين شمس 

قدمت كلية آداب عين شمس تكريمًا رسميًا لرؤساء الأقسام في إطار التقدير والاعتراف بجهودهم المستمرة في إعلان النتائج في زمن قياسي، حيث تم احتساب الدرجات ونشرها للطلاب في غضون أيام قليلة فقط بعد انتهاء الامتحانات.

وأشادت إدارة كلية آداب عين شمس برؤساء الأقسام  لدورهم الفعال والمهم في تيسير عملية إعلان النتائج.

وأعرب رؤساء الأقسام المكرمون عن امتنانهم وتقديرهم للدكتورة حنان كامل عميدة الكلية والدكتور محمد إبراهيم على تعاونهم ودعمهم المستمر لهم خلال عملية إعلان النتائج، مُشيرين إلى أن توجيهاتهم الواضحة والفعالة سهّلت عملهم وضمنت تقديم النتائج بأسرع وقت ممكن.

وفي نهاية التكريم، أعرب الدكتور محمد إبراهيم عن سعادته بالتعاون مع رؤساء الأقسام وقدرتهم على العمل الجماعي الفعال، مُعبرًا عن أمله في أن يستمر هذا التعاون في المستقبل لتحقيق المزيد من التطور والتحسين في عملية إعلان النتائج.

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