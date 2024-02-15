ملتقى يهدف إلى استعادة السينما الكويتية ريادتها

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب مساعد الزامل أن ملتقى الكويت السينمائي المقام ضمن مهرجان القرين الثقافي الـ29، يهدف إلى إعادة السينما الكويتية لسابق عهدها واستعادة ريادتها.



وأكد الزامل في كلمة خلال افتتاح ورش العمل المصاحبة للملتقى والمستمرة ليومين الحرص على وضع آلية محفزة للمعنيين بالمجال السينمائي تحت مظلة المجلس الوطني، تشجعهم على مزيد من الابتكار وتحفظ حقوقهم وتحقق تطلعاتهم لخدمة السينما الكويتية.



وأضاف أن الملتقى يهدف إلى الاستئناس برأي المختصين في المجال السينمائي، مبينا أنه سيتم أخذ التوصيات الصادرة بعين الاعتبار وتطبيقها على أرض الواقع واستحداث لوائح خاصة بفن السينما، موضحا أنه تم تشكيل لجنة عليا تضم في عضويتها سينمائيين مختصين لسماع مقترحاتهم فيما يخدم الحركة السينمائية، والعراقيل التي تواجه السينما الكويتية والحلول والنصائح لوضع خارطة طريق لصناعة السينما الكويتية.



وأشار إلى أن الكويت تمتلك دور عرض ومصورين ومخرجين سينمائيين محترفين، ومع ذلك فالأعمال السينمائية ضئيلة مما يتطلب دعم المختصين في المجال السينمائي لرفع اسم الكويت الفني عاليا على اعتبار أن الفن سلاح ناعم يخدم مصالح الوطن.



وتتناول الورش المقامة على مدار يومين موضوعات الإخراج السينمائي يقدمها المخرج الكويتي زياد الحسيني، والسيناريو السينمائي يقدمها الكاتب الإماراتي محمد حسن، وطريق المهرجانات من تقديم المخرج الكويتي أحمد الخضري، وحلقة نقاشية سينمائية يديرها الدكتور سليمان آرتي.



كما تقام حلقات نقاشية وحوارية بين المنظمين وصناع الأفلام، إضافة إلى الاستماع لقصة نجاح المخرج زياد الحسيني عن فيلم "شيابني هني"، والمنتجة الزين الحميضي عن فيلم "آش مان".