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الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سيارة تدهس فتاة بطريق برج العرب في الإسكندرية

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

تعرضت فتاة في العقد الثالث من عمرها لإصابات بالغة، إثر تعرضها لحادث سير، بطريق برج العرب بالإسكندرية أمام إحدى الشركات بدائرة ثان العامرية.

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وقع الحادث بعد قيام سائق سيارة أجرة بدهس الفتاة وتركها غارقة في دمائها وفر هاربًا، ثم قام بتسليم نفسه للأجهزة الأمنية.

وحرر عن الواقعة المحضر رقم 1765 لسنة 2024، جنح العامرية وأخطرت النيابة للتحقيق، التي كشفت عن أن السائق لا يحمل رخصة قيادة.

وتبين أنه أثناء وقوف المجني عليها على جانب الطريق، قام سائق سيارة أجرة بالرجوع بالسيارة بسرعة جنونية للخلف واصطدم بالمجني عليها أسماء فتحي محمد، ثم قام بالسير إلى الأمام والضحية أسفل السيارة، وتركها غارقة في دمائها بين الحياة والموت، وفر هاربًا.

تم نقل المجني عليها إلى مستشفى العامرية العام، وتبين إصابتها بارتجاج في المخ، وكسور مضاعفة بالعمود الفقري والقفص الصدري والحوض، وما زالت في غيبوبة داخل الرعاية المركزة، بينما سلم المتهم نفسه للأجهزة الأمنية.

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