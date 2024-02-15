فلسطين: شهيدان وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مركبة ومواطنين بغزة

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ارتقاء شهيدين وعدد من الجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مركبة ومواطنين على مفترق ضبيط بشارع الجلاء في مدينة غزة،وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل الغول أحد قادة حماس





وفي سياق متصل، علن متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، عن اغتيال قائد عسكري ونائبه وعنصر آخر في "قوة الرضوان" التابعة لـ"حزب الله" اللبناني، في غارة جوية جنوب لبنان يوم أمس الأربعاء.

وقال أدرعي في بيان له: في نشاط مشترك لجيش الدفاع وجهاز الأمن العام تم أمس القضاء في مدينة غزة، من خلال طائرة لجيش الدفاع في على المدعو أحمد الغول أحد قادة كتيبة الشاطئ التابعة لمنظمة حماس .

وأضاف متحدث جيش الاحتلال الإسرائيلي، شارك أحمد الغول في مجزرة السابع من أكتوبر في منطقة غلاف غزة وبعد عودته إلى أراضي قطاع غزة، احتجز مخطوفة، العريف نوعا مرتسيانو رحمها الله، التي قُتلت على يد حماس داخل مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

حماس: نرفض محاولات الاحتلال لحظر عمل وكالة “الأونروا” في القدس





بينما أعلنت حركة حماس رفضها مشروع قانون لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة.

وقالت حماس في بيان لها: مصادقة ما يسمى كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروع قانون بالقراءة التمهيدية لحظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في القدس المحتلة، يهدف لإنهاء عمل الوكالة التي تمثّل شاهداً دولياً على معاناة شعبنا وتهجيرهم من أرضهم قسراً، وعلى حقهم في العودة إليها.

وأكدت حماس رفضها، القرار الاحتلالي المناقض للقرارات الدولية ذات الصلة، وندعو المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى إدانته ورفضه باعتباره تعدياً على حقوق شعبنا الفلسطيني، واتخاذ ما يلزم من خطوات وإجراءات لضمان استمرارية عمل الوكالة التي تأسست لإغاثة شعبنا في أماكن لجوئه كافة بما فيها القدس المحتلة.