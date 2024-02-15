أوقاف الفيوم تنظم البرنامج التثقيفي للطفل بمكتبة مسجد التقوى 

نظمت مديرية الأوقاف بالفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة، فعاليات البرنامج التثقيفي للأطفال بمكتبة المسجد التقوى الشرقي بدار السلام التابع لإدارة أوقاف طامية ثان.

وجاءت فعاليات البرنامج التثقيفي الذي يقدم محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة الأطفال والكبار، في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي، واستمرارًا لجهود وزارة الأوقاف في تكثيف الأنشطة التفاعلية بالمساجد.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وتحت إشراف الدكتورمحمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبحضور الواعظة أمال حسني قرني محاضرة، والواعظة هبة مختار محاضرة، وكان الحديث عن:" فضل العلم والعلماء".

وخلال اللقاء أكد عدد من أولياء الأمور فرحتهم بالفعالية وقدموا الشكر لمديرية أوقاف الفيوم على اهتمامها ورعايتها للأطفال وحمايتهم من الأفكار المتطرفة، وذلك بإقامة مثل هذه الفعاليات التي تنمي الحس الإيماني والوطني لدى الطفل، مؤكدين أن البرنامج التثقيفي للطفل يقدم محتوى معرفي مستنير ينمي ثقافة أبنائنا وبناتنا.

وفي سياق آخر عقدت مديرية الأوقاف فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي بمسجد الزهراء التابع لإدارة مركز شمال الفيوم، حيث تناول الأسبوع الثقافي الحديث عن: "فضل صيام التطوع"، بحضور فضيلة الشيخ يحيى محمد مدير الدعوة والمراكز الثقافية محاضرا، وفضيلة الشيخ وليد حسن إمام المسجد محاضرا.

العلماء: صوم التطوع يقصد به الزيادة المشروعة على الفرض

وأكد العلماء ‎أن صوم التطوع يقصد به الزيادة المشروعة على الفرض على وجه مخصوص، والتطوع بمعنى ما يشرع فعله من غير إلزام، ويسمى أيضا: الصوم المندوب، أو المستحب، وهو ما اقتضى الشرع فعله من غير إلزام، موضحين أن الصوم الذي اقتضى الشرع فعله إما أن يكون على وجه الإلزام، وهو صوم شهر رمضان، وكل صوم واجب بنذر أو قضاء وغيره، وإما على غير وجه إلزام وهو صوم التطوع، وهو النوع الثاني من أنواع الصيام، وأن الله (تبارك وتعالى) شرع صوم التطوع وجعل له ثوابا عظيما، وزيادة في الأجر، وجبر لما يحصل في الصيام الواجب من نقص أو خلل، وأن ثمرة الصيام حصول التقوى، وحفظ جوارح المسلم من الآثام على مدار العام، والتقرب إلى الله بما يحب، قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم): "من صام يوما في سبيل الله بَعَّدَ الله وجهه عن النار سبعين خريفا".