وكيل صحة سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى الصدر

تفقد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء يرافقه الدكتور حسن محروس مدير عام الطب العلاجي والمهندس هلال زكي رئيس مجلس ومدينة سوهاج سير العمل بمستشفى صدر سوهاج

كما تم دراسة الموقع المحيط بالمستشفى للوقوف على إمكانية إنشاء مستشفى مركزي بجزيرة شندويل حيث تم معاينة المكان لإعداد تقرير شامل من قبل اللجنة المشكلة برئاسة .



وتفقد وكيل وزارة الصحة خلال جولته بالمستشفى والوفد المرافق له قسم الإستقبال والطوارئ والأشعة المقطعية والعادية والمعمل والصيدلية الداخلية والأقسام الداخلية .

وشدد الدكتور أحمد حسن أبو هاشم على إلتزام الفرق الطبية بسياسات مكافحة العدوى وحسن معاملة المرضي وتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لهم .

وأوضح وكيل وزارة الصحة بسوهاج أن المستشفى يقدم العديد من الخدمات الصحية للعديد من المرضى المترددين عليه وثمن دور الفرق الطبية القائمة على راحة وخدمة المرضي.