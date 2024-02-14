إعلامي مغربي يكشف مفاجأة عن موعد بطولة أمم أفريقيا المقبلة

قال الإعلامي المغربي عبد الغفور ضرار، إن المغرب مُصر على إقامة بطولة أمم أفريقيا 2025 في فصل الصيف، وليس في فصل الشتاء، كما حدث في النسخ الماضية، مشيرًا إلى أن هناك اتفاق شبه نهائي على هذا الموعد حتى الآن.

وتابع "ضرار"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد سعيد، عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "كلام في الكورة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن المغرب يراهن على الأمم الأفريقية حتى تكون بروفة على نهائيات كأس العالم في 2030".

معقبًا: "المغرب يراهن على هذه النسخة، لأن الأجواء في فصل الصيف ستكون أجواء احتفالية، بسبب وجود أعداد كبيرة من المواطنين في العُطلة، وهذا يؤدي إلى نجاح أي تجربة رياضية".

واختتم أن الشارع المغربي تعرض لصدمة حقيقية بعد خروج منتخب المغرب من بطولة أمم إفريقيا، مشيرًا إلى أن الشعب المغربي كان يتوقع أن يصل المنتخب على الأقل إلى النهائي بعد إنجازه في كأس العالم الماضي.