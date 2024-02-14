تفاصيل خلافات حماس و إسرائيل بمفاوضات وقف إطلاق النار (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، وعضو مجلس الشيوخ، إن تحديد معدل الإفراج عن الرهائن في الجولة الأولى من مفاوضات وقف إطلاق النار كان بمعدل 1 لكل 3 أسرى فلسطينيين، وفي المفاوضات الجارية أرادت حركة حماس تغيير هذا المعدل ورفعته لـ500 أسير، وهذا ما رفضه الكيان الإسرائيلي.

وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن إسرائيل تريد أن تكون الهدنة محدودة وليس وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وهذا يمثل نقطة خلاف ما بين حماس دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة كانت تريد تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، في محاولة لدمج دولة الاحتلال بشكل كامل في المنطقة، ولكن عملية طوفان الأقصى غيرت هذا الأمر.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر، تسهم في وجود دور للإقليم في حل أزمات الشرق الأوسط ، مشيرًا إلى أن "أردوغان" صرح بان الحرب على قطاع غزة هي أول القضايا في المباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح أن العلاقات المصرية التركية الثنائية لم تتأثر على المستوى الاقتصادي بشكل كبير رغم التوترات الاقتصادية حيث وصل حجم التبادل التجاري لـ6.6 مليار دولار، وهذا الرقم معقول بالنسبة لحجم التجارة المصرية.

إسرائيل ستتخذ إجراءات واسعة النطاق في رفح



وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عملياتها وستتخذ إجراءات واسعة النطاق في رفح جنوبي قطاع غزة بعد إجلاء المدنيين.

وأوضح نتنياهو في بيان على موقع "إكس": "سنقاتل من أجل تحقيق النصر الكامل، وهذا يشمل إجراءات قوية في رفح، بعد أن نسمح للسكان المدنيين بمغادرة مناطق الحرب".

وأشار نتنياهو إلى أنه تم إطلاق سراح 112 رهينة حتى الآن، وهو ما أصبح ممكنا بفضل مزيج من الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة.

وقال نتنياهو في بيان منفصل: "مفتاح الإفراج عن بقية المختطفين هو الضغط العسكري القوي والمفاوضات الحازمة للغاية، وأُصر على أن تتخلى حماس عن مطالبها الوهمية.



ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين