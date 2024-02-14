سفير مصر السابق لدى إسرائيل: أزمة غزة ستستمر لفترة طويلة

قال سفير مصر السابق لدى إسرائيل عاطف سالم، إن الحكومة الحالية لدولة الاحتلال هي الأكثر تطرفًا من بين 37 حكومة حكمت دولة الاحتلال، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عارض مشاركة الوفد الأمني في مفاوضات وقف إطلاق النار في القاهرة، وعندما وافقوا طلب من الوفد الأمني فقط الاستماع إليه، مشيراً إلى أنه كان مهتماً فقط بحضور المؤتمر.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع على قناة "Ten" الفضائية، مساء الأربعاء، أن هناك عدد من الخلافات بين حماس وسلطة الاحتلال خلال المفاوضات التي تجري في القاهرة، خاصةً حول توقيت الإفراج عن الأسرى، ويحاول الجانب الحمساوي الإفراج عن الأسرى خلال 135 يومًا من أجل إنهاء شامل للأزمة الفلسطينية.

ولفت إلى أن جانب حماس يطالب بالإفراج عن 1500 أسير من بينهم 500 أسير أمني وإنهاء الحرب، بينما تريد إسرائيل الإفراج عن ثلاثة أسرى مقابل كل أسير فلسطيني، وهو ما يرفضه جانب حماس.

وأشار إلى أن الأسرى ينقسمون إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تقاتل من أجل عودة الأسرى، ومجموعة أخرى ترفض إطلاق سراح الأسرى لأنهم ضد دولة الاحتلال وهو توجه يميني، والمجموعة الثالثة تعمل على منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وبالتالي فإن مشكلة غزة ستستمر لفترة طويلة.

