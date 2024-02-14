الخميس 15 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بوتين عن حرب أوكرانيا: نحاول ايقافها من البداية

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد  الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أن روسيا تسعى منذ البداية لحل الصراع وإنهاء الحرب منذ البداية بالوسائل السلمية.

وأوضح بوتين خلال مقابلة نشرت على قناة الكرملين في "تلغرام": "نحن لم نبدأ الحرب، لكننا نحاول فقط إيقافها. وفي المرحلة الأولى، حاولنا القيام بذلك من خلال الوسائل السلمية، بمساعدة اتفاقيات مينسك.

وكما اتضح لاحقا، لأن كل من المستشار الألماني السابق والرئيس الفرنسي السابق اعترفا وصرحا علنا بشكل مباشر أنهما لن يفيا بهذه الاتفاقيات الخاصة بنا، ولكنهما ببساطة كانا يكسبان الوقت من أجل ضخ النظام الأوكراني بمزيد من الأسلحة، وهو ما فعلوه بنجاح".

وقال بوتين في رد على التقييمات السلبية من الغرب حول مقابلته مع الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون: "من الجيد أن الغرب يراقب ويستمع إلى ما أقوله".

وأشار بوتين إلى أنه كان لابد لروسيا أن تبدأ العملية العسكرية بشكل فعلي في أوكرانيا في وقت سابق.

 

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