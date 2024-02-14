دوري أبطال أوروبا.. لاتسيو وبايرن ميونخ يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة لاتسيو الإيطالي وبايرن ميونخ الألماني بالتعادل السلبي دون أهداف في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

سيطر بايرن ميونخ على وسط الملعب منذ الدقيقة الأولى وحاول الوصول لمرمى فريق العاصمة الإيطالية الذي إعتمد على الدفاع المتكتل لصد الهجمات البافارية المتتالية.

نجح ماوريسيو ساري المدير الفني لاتسيو في أسلوبه بالح من خطورة هجمات الفريق البافاري رغم سيطرته.

وأهدر ليروي ساني اول الفرص الخطيرة في الدقيقة 32 من ركلة حرة مباشرة بعدما مرت كرته بجوار القائم الأيمن.

وكاد جمال موسيالا اخطر لاعبي بايرن في خطف الهدف الاول في الدقيقة 41 بعد جملة تكتيكية مميزة الا أن تسديدته مرت إلى خارج المرمى لتنته أحداث الشوط الأول بنتيجة 0-0.