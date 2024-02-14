النصر يخطف الفيحاء بهدف كريستيانو رونالدو في دوري أبطال آسيا

حقق فريق النصر فوزًا صعبًا على الفيحاء بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

جاء هدف النصر الوحيد في المباراة بالدقيقة 81 عن طريق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ليمنح الدون فريق النصر التقدم خطوة ووضع قدمًا في دور الـ8 من دوري الأبطال.

دخل النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: النجار

الدفاع: الغنام – لابورت – بيهيتش - العمري

الوسط: أوتافيو – الخيبري - أيمن يحيى

الهجوم: بروزوفيتش – تاليسكا – رونالدو

بينما دخل الفيحاء المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: فلاديمير

الدفاع: مخير الرشيدي – سامي الخيبري – حسين

الوسط: محمد البقعاوي – راكان الكعبي – عبد الرحمن – نواف الحارثي

الهجوم: سلطان مندي – أنطوني - فاشيون

بهذا الفوز يضع فريق النصر قدمًا في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا، ويستعد الفريقان لخوض مباراة الإياب التي ستكون على ملعب الأول بارك يوم الأربعاء الموافق 21 من شهر فبراير الجاري.