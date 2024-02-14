جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر "مستقبل النظم التعليمية والرقمنة"

شاركت جامعة عين شمس في المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، بعنوان "مستقبل النظم التعليمية والرقمنة".

وشارك فريق بحثي من جامعة عين شمس بورقة عمل تطبيقية مميزة بقيادة الدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية التربية جامعة عين شمس.

كلية التربية جامعة عين شمس الرائدة

وضم فريق العمل كل من الدكتور هاني يوسف مدير وحدة التعلم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مجدي شعبان مدير وحدة القياس والتقويم، والدكتور مي صالح مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، والدكتور عبد الرحمن ناجي نائب مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي ومسئول مشروع التخرج، والدكتورة نهى حسني عن وحدة التنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية، والدكتورة نيرمين نتعي رئيس لجنة إعداد الجداول ومنسق مقرر تقنيات المعلومات والاتصال، والدكتور محمد عبد الحفيظ مدير وحدة إدارة الازمات، والدكتورة سمر رجب مدير وحدة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهبة سمير منسق مقرر أساسيات تعليم الكبار ومحو الأمية.

جاءت ورقة العمل تحت عنوان: "سياسات إعداد المعلم في ضوء مستجدات التحول الرقمي بين الواقع والمأمول- كلية التربية جامعة عين شمس دراسة حالة".

وتناولت الورقة تجربة كلية التربية جامعة عين شمس الرائدة في تحقيق التحول الرقمي بكل الخدمات التعليمية والبحثية والإدارية التي تقدمها الكلية، وانقسمت الورقة البحثية الي ثلاثة اقسام، وأشاد الحضور بنجاح تجربة الكلية في التحول الرقمي.