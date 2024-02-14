عاجل
فضل ليلة النصف من شعبان
الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

جامعة عين شمس تشارك في مؤتمر "مستقبل النظم التعليمية والرقمنة"

جانب من مشاركة جامعة
جانب من مشاركة جامعة عين شمس

شاركت جامعة عين شمس في المؤتمر العلمي السنوي الثامن والعشرون للجمعية المصرية للتربية المقارنة والإدارة التعليمية، بعنوان "مستقبل النظم التعليمية والرقمنة". 

بدء ملتقي إعداد كوادر إعلامية للطلاب في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني في مسابقة الهاكاثون الثالث

وشارك فريق بحثي من جامعة عين شمس بورقة عمل تطبيقية مميزة بقيادة الدكتورة صفاء شحاتة عميد كلية التربية جامعة عين شمس. 

كلية التربية جامعة عين شمس الرائدة 

وضم فريق العمل كل من الدكتور هاني يوسف مدير وحدة التعلم الإلكتروني وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور مجدي شعبان مدير وحدة القياس والتقويم، والدكتور مي صالح مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي، والدكتور عبد الرحمن ناجي نائب مدير وحدة الإرشاد الأكاديمي ومسئول مشروع التخرج، والدكتورة نهى حسني عن وحدة التنمية المهنية المستدامة للموارد البشرية، والدكتورة نيرمين نتعي رئيس لجنة إعداد الجداول ومنسق مقرر تقنيات المعلومات والاتصال، والدكتور محمد عبد الحفيظ مدير وحدة إدارة الازمات، والدكتورة سمر رجب مدير وحدة دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، وهبة سمير منسق مقرر أساسيات تعليم الكبار ومحو الأمية.

جاءت ورقة العمل تحت عنوان: "سياسات إعداد المعلم في ضوء مستجدات التحول الرقمي بين الواقع والمأمول- كلية التربية جامعة عين شمس دراسة حالة". 

وتناولت الورقة تجربة كلية التربية جامعة عين شمس الرائدة في تحقيق التحول الرقمي بكل الخدمات التعليمية والبحثية والإدارية التي تقدمها الكلية، وانقسمت الورقة البحثية الي ثلاثة اقسام، وأشاد الحضور بنجاح تجربة الكلية في التحول الرقمي.

 

مواد متعلقة

طلاب هندسة المطرية ينفذون مشروع تطبيق تكنولوجيا النمذجة المعلوماتية للبناء

جامعة الملك سلمان الدولية تعلن تنظيم الملتقى التوظيفي الأول الثلاثاء 

بدء ملتقي إعداد كوادر إعلامية للطلاب في جامعة عين شمس

جامعة عين شمس تحصد المركز الثاني في مسابقة الهاكاثون الثالث

مذكرة تفاهم بين جامعة حلوان ومصلحة الجمارك المصرية

جامعة الجلالة الأهلية تشهد أكبر مسابقة للإبداع والابتكار لطلاب المدارس

بيع وتصدير الوهم

افتتاح  المركز الوطنى لبيانات نزع السلاح في معهد البحوث الفلكية
الجريدة الورقية