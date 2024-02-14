السجن 10 سنوات لخاطفي مقدم برامج تليفزيونية وصديقه

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد الجندي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة 3 متهمين بخطف مقدم برامج تليفزيونية شهير بينهم طليقته في منطقة البدرشين، وصديقه، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما عاقبت 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات.

كما قضت المحكمة ببراءة المجني عليه مما نسب إليه بتزييف قطع أثرية بقصد الاحتيال.

نُسب للمتهمين: «مدحت.ع»، و«علي.إ»، و«محمد.م»، و«سامح.م»، و«حسن.أ»، و«تامر.م»، و«سعيد.م»، و«رقية.أ»، ارتكاب جريمة خطف طليق المتهمة الـ8 وصاحبه، بطريق التحايل بأن اقتادوهما بسيارة، واستدرجوهما إلى العقار الخاص بالمتهم الأول في منطقة البدرشين، بإبعادهما عن المارة واحتجزوهما هناك.

كما نسبت النيابة العامة للمتهمين الـ8 ارتكاب جرائم سرقة المجني عليهما بالإكراه وبث الذعر في نفسيهما فتمكنوا من شل مقاومتهما واستولوا على منقولاتهما ومبالغ مالية كانت بحوزتهما، إذ كشفت تحريات الشرطة أنهم حازوا أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وتقيد حريتهم دون ترخيص.

وقدمت النيابة المجني عليه بصفته متهمًا تاسعًا بارتكاب جريمة تزييف الآثار المضبوطة بحوزته وباقي المتهمين والتي جاءت في تقرير لجنة خبراء وزارة السياحة والآثار، بقصد التحايل على المواطنين.

ودفع محامي المتهم الـ9 أمام الجنايات، بأن المتهمة طليقة الضحية حرضت باقي المتهمين على خطفه، لمساومته على دفع مبالغ مالية.