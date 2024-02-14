توجيه التربية الموسيقية يكرم مديرة وطالبات الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي

كرم توجيه التربية الموسيقية بإدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الأربعاء، إدارة مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات بنجع حمادي، ومعلمة التربية الموسيقية، وعدد من الطالبات، وذلك لفوز المدرسة بالمركز الثالث جمهوريا، في مسابقة مراكز تنمية القدرات الموسيقية " المبدعين " لصيف 2023م، تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وإشراف الأستاذ صابر عبد الحميد زيان مدير عام الشؤون التنفيذية، والدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، و الأستاذة ريم عفت موجه عام التربية التربية الموسيقية بالمديرية، ورمصان حمدون رئيس قسم تنسيق الخدمات والأنشطة التربوية.

وقال وجيه فوزي موجه التربية الموسيقية بنجع حمادي والمشرف علي مركز تنمية القدرات، أن التكريم شمل الأستاذة مديحه محمد حسن مديرة مدرسة الشهيدة ميار الإعدادية بنات، و الأستاذة سحر لحظي زكري معلم خبير التربية الموسيقية.

كما شمل التكريم الطالبات الموهوبات، في مجال التربية الموسيقية وهن " سارة أمجد صبحي - جوي وجية فوزي - رانسي رأفت منير - هاجر ياسر قاسم" .

وقدم وجيه فوزي، التهنئة لإدارة المدرسة والطالبات لفوزهز بالمركز الثالث علي مستوي الجمهورية، مقدما شكره أيضا لإدارة المدرسة لاستضافتها مركز قدرات التربية الموسيقية لصيف 2023.