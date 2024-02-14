النصر يتقدم على الفيحاء بهدف كريستيانو رونالدو

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف تقدم النصر على الفيحاء في المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليمنح الدون فريق النصر التقدم والاقتراب خطوة من حسم لقاء الذهاب لصالح فارس نجد.

دخل النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: النجار

الدفاع: الغنام – لابورت – بيهيتش - العمري

الوسط: أوتافيو – الخيبري - أيمن يحيى

الهجوم: بروزوفيتش – تاليسكا – رونالدو

بينما دخل الفيحاء المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: فلاديمير

الدفاع: مخير الرشيدي – سامي الخيبري – حسين

الوسط: محمد البقعاوي – راكان الكعبي – عبد الرحمن – نواف الحارثي

الهجوم: سلطان مندي – أنطوني - فاشيون