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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر يتقدم على الفيحاء بهدف كريستيانو رونالدو

مباراة النصر والفيحاء
مباراة النصر والفيحاء

سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هدف تقدم النصر على الفيحاء في المباراة الجارية الآن على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

جاء الهدف في الدقيقة 81 من عمر المباراة ليمنح الدون فريق النصر التقدم والاقتراب خطوة من حسم لقاء الذهاب لصالح فارس نجد.

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النصر يتقدم على الفيحاء بهدف كريستيانو رونالدو

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النصر والفيحاء.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

دخل النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: النجار 

الدفاع: الغنام – لابورت – بيهيتش - العمري

الوسط: أوتافيو – الخيبري - أيمن يحيى

الهجوم: بروزوفيتش – تاليسكا – رونالدو

بينما دخل الفيحاء المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: فلاديمير

الدفاع: مخير الرشيدي – سامي الخيبري – حسين

الوسط: محمد البقعاوي – راكان الكعبي – عبد الرحمن – نواف الحارثي

الهجوم: سلطان مندي – أنطوني - فاشيون

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