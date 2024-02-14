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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

النصر والفيحاء.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول

النصر والفيحاء
النصر والفيحاء

حسم التعادل السلبي الشوط الأول من مباراة النصر والفيحاء المقامة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا.

تبادل الفريقان السيطرة على الكرة وأهدر فريق النصر أكثر من فرصة على مرمى الفيحاء، إلا أن الشوط الأول جاء متوسطًا في المستوى ولم يشهد خطورة كبيرة لأي من الفريقين ليحسم التعادل نصف اللقاء الأول.

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دخل النصر المباراة بتشكيل مكون من :

حارس المرمى: راكان النجار 

الدفاع: الغنام – لابورت – بيهيتش - العمري

الوسط: أوتافيو – الخيبري - أيمن يحيى

الهجوم: بروزوفيتش – تاليسكا – رونالدو

بينما دخل الفيحاء المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: فلاديمير

الدفاع: مخير الرشيدي – سامي الخيبري – حسين

الوسط: محمد البقعاوي – راكان الكعبي – عبد الرحمن – نواف الحارثي

الهجوم: سلطان مندي – أنطوني - فاشيون

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