

شهدت شواطيء مرسي علم احتفال آلاف السياح الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية بالفلانتين دي في أجواء مبهجة، حيث اكتست الحياه باللون الأحمر من قلوب حمراء و وورد وعصائر فريش و فواكه طازجة جميعها باللون الأحمر وسط فرحة وسعادة الجميع.







وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر ومنظم فعاليات الفلانتين في مرسى علم مشاركة آلاف السياح الأجانب من جنسيات حوالي 12 دولة اوروبية في احتفالات الفلانتين على شواطئ مرسى علم منذ الصباح في أجواء مبهجة وحرص السياح على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي لمدينة مرسي علم.

لافتا أن الإحتفالات بدأت منذ الصباح وطفي عليها اللون الأحمر حيث ارتدى السياح زي الفلانتين الأحمر وتوزيع الورور الحمراء واعداد مهرجان الفواكه باللون الأحمر ومشروبات طازجة وعصائر جميعها حمراء



مؤكدا أن ذلك نال سعادة واستحسان السياح الأجانب من جنسيات مختلفة لافتاً إلى أن الفنادق تحرص دائما على المشاركة في جميع المناسبات العالمية بهدف تنشيط السياحة في مرسى علم