الخميس 15 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الإسماعيلي يعلن تفاصيل إنتهاء أزمته مع المتحدة

الاسماعيلي
الاسماعيلي

التقى مسئولو الإدارة المالية بالنادي الإسماعيلي، والشركة المتحدة بحضور رابطة الأندية المحترفة، في خطوة تهدف إلى استمرار التعاون والشراكة بين الطرفين، وحفاظا على العلاقة التى أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين.

txt

الإسماعيلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة سيراميكا

وتفهم مسئولو النادي الإسماعيلي موقف الشركة المتحدة وتم تسوية الموقف المالي بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد علاقة الطرفين فى هذا الشأن بما لا يضر مصلحتهما، ومن ثم انتهى الخلاف، وعلى أثر ذلك سيتم بث مباريات الإسماعيلي بشكل طبيعي.

وشكر الطرفان رابطة الأندية المصرية التي تلعب دورا هاما فى الحفاظ على حقوق الأندية ورعاية مصالحها.

الجريدة الورقية