الإسماعيلي يعلن تفاصيل إنتهاء أزمته مع المتحدة

التقى مسئولو الإدارة المالية بالنادي الإسماعيلي، والشركة المتحدة بحضور رابطة الأندية المحترفة، في خطوة تهدف إلى استمرار التعاون والشراكة بين الطرفين، وحفاظا على العلاقة التى أتت بثمارها وعوائدها الطيبة على الطرفين.

وتفهم مسئولو النادي الإسماعيلي موقف الشركة المتحدة وتم تسوية الموقف المالي بين الطرفين، بالإضافة إلى تحديد علاقة الطرفين فى هذا الشأن بما لا يضر مصلحتهما، ومن ثم انتهى الخلاف، وعلى أثر ذلك سيتم بث مباريات الإسماعيلي بشكل طبيعي.

وشكر الطرفان رابطة الأندية المصرية التي تلعب دورا هاما فى الحفاظ على حقوق الأندية ورعاية مصالحها.