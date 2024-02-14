الصفقات الجديدة على رأس قائمة الدراويش لمواجهة سيراميكا

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي قائمة لاعبيه استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا غدا الخميس لحساب منافسات مسابقة الدوري المحلي.



القائمة ضمت عددا من الصفقات الجديدة والتي جاءت كالتالي ...

حارس مرمى .. أحمد عادل عبد المنعم ،كمال السيد

الدفاع .. محمد دسوقي ،حاتم سكر ، عبد الكريم مصطفى ،محمد نصر ،حماده صلاح ، محمد عمار ،عبد الله حسني ،حمدي النقاز ،عصام صبحي.

الوسط .. محمد بيومي ،محمد حسن ،محمد عبد السميع ،عمر الساعي ،عبد الرحمن مجدي ،نادر فرج ، محمد وجدي ،عبد الله السعيد.

الهجوم .. عبد الرحمن الدح ،علي الملواني ،محمد زيدان ،إيريك تراوري.

