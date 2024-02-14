أحمد موسى يكشف حقيقة انسحاب الوفد الإسرائيلي من الاجتماع الرباعي بالقاهرة (فيديو)

كشف الإعلامي أحمد موسى حقيقة ما تردد عن انسحاب الوفد الإسرائيلي من الاجتماع الرباعي بين رئيس المخابرات المصرية ورئيس المخابرات الأمريكية ورئيس وزراء قطر ورئيس الموساد، قائلا: " الوفد الإسرائيلي مستمر في حضور الاجتماعات التي بدأت في القاهرة أمس".

وقال أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي، المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم : "فيه ناس مضايقة إن الاجتماعات في القاهرة، ومش عايزة المفاوضات تنجح.. إحنا عايزين ندخل المساعدات لأهل غزة، والشعب الفلسطيني يفضل على أرضه".

الاجتماعات تسير بشكل إيجابي للغاية

وأشار أحمد موسى إلى أن الاجتماعات تسير بشكل إيجابي للغاية، منوها بأن المرحلة الأولى من المفاوضات تتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع في قطاع غزة كمرحلة أولى، وذلك حسب ما أكد مصدر مسئول مصري كبير.

ولفت إلى أن اجتماعات القاهرة ممتدة حتى الغد ومن المتوقع أن تمتد إلى الجمعة المقبلة، لافتا إلى أن هناك آمالا معقودة على هذه الاجتماعات من أجل الوصول إلى اتفاق ووقف إطلاق النار في غزة.

وأدان المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، القصف الإسرائيلي لمدينة رفح الفلسطينية خلال الأيام الماضية، التي أصبحت الملاذ الأخير لأكثر من مليون نازح فلسطيني في قطاع غزة، لافتًا إلى أن تصريحات نتنياهو وأعضاء حكومته بشأن القيام بهجوم عسكري على المدينة القريبة من الحدود مع مصر، يعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي والإنساني.

وقال "الجندي"، إن إقدام إسرائيل على القيام بعملية عسكرية في رفح، سيكون لها انعكاسات إنسانية خطيرة لن يكون في مقدور أحد تحملها، خاصة في ظل رفض مصري وعربي ودولي لمخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، داعيًا المجتمع الدولي بالتحرك لمنع إسرائيل من التسبب في كارثة إنسانية باتت وشيكة، وسيتحمل مسئوليتها كل من قدم الدعم والعون لدولة الاحتلال الإسرئيلي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن قيام إسرائيل بأي عمليات عسكرية في رفح هو تهديد صريح لاتفاقية السلام مع مصر، كون هذه التحركات تهديد واضح للأمن القومى المصري، ومصر لن تتهاون في حماية أمنها وحدودها، مشددًا على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته لمنع التدهور الخطير في الأوضاع الإنسانية واستهداف المدنيين العُزل من الفلسطينيين.

وشدد النائب حازم الجندي، على ضرورة أن تتحرك دول العالم الفاعلة من أجل دعم الوقف الفوري لإطلاق النار، وإنهاء الحرب على قطاع غزة التي دفع ثمنها أكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون أوضاعًا غير إنسانية، تحت الحصار الإسرائيلي وانقطاع الكهرباء منذ إندلاع الحرب في أكتوبر الماضي، كذلك عدم توافر مياه صالحة للشرب، ونفاذ الوقود، وغياب الرعاية الصحية بسبب خروج أغلبية المستشفيات من الخدمة، مؤكدًا ضرورة أن تكون هناك نهاية لمعاناة الشعب الفلسطيني.