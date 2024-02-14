مركز إعلام الخارجة ينظم "مسابقة سكانية" بطابور مدرسة الشعراوى الثانوية بنات

نظم مركز إعلام الخارجة "مسابقة سكانية" بطابور مدرسة الشعراوى الثانوية بنات وبحضور وصفى حسن مدير عام إدارة الخارجة التعليمية وعبير محمد متولى مدير عام المجلس القومى للسكان وأزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة وآمال عبدالشهيد مدير إدارة المدرسة.

يأتى ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لتنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك" وتحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات وبتوجهيات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى.

أكدت أزهار عبدالعزيز محمد، مديرة مركز إعلام الخارجة، بأن الإذاعة المدرسية تضمنت كلمات توضح الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى والتى تهدف إلى نشر الوعي بالقضية السكانية

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وأوضحت أزهار "المشكلة السكانية في مصر"، في كلمتها بالطابور الصباحي وأهمية التوعية بمشكلة الزيادة السكانية وتأثيرها على مصر، مشيرة إلى أهمية تبني استراتيجيات للتصدي لهذه المشكلة وتحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد الطبيعية. وأكدت على أن المسابقة تهدف إلى زيادة الوعي والمعرفة حول هذه المشكلة الهامة، وتشجيع الطلاب على التفكير الإبداعي وإيجاد حلول مستدامة.



ووجهت أزهار التحية إلى جميع طالبات مدرسة الشعراوى الثانوية بنات. وأعلنت عن انطلاق "مسابقة سكانية" في إطار جهودنا لزيادة الوعي بالقضايا الاجتماعية المهمة. ومن أجل تسليط الضوء على مشكلة السكان في مصر، قدمنا لكم هذه الفقرة في الاذاعة المدرسية.



وأضافت أزهار بأن النمو السكاني يعد من أكبر التحديات التي تواجه مصر في الوقت الراهن. فالقاعدة السكانية الكبيرة تؤثر بشكل كبير على كافة جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. بعد تحقيق نمو كبير في عدد السكان على مدار العقود الماضية، وصل عدد السكان في مصر إلى أكثر من 100 مليون نسمة. هذا العدد الهائل قد يؤدي إلى زيادة الضغوط على الموارد الطبيعية والبنية التحتية والخدمات العامة.



وأشارت أزهار بأن مشكلة السكان الزائدة تعد تحديًا حقيقيًا يلزمنا التعامل معه بحذر وفعالية، ويجب أن يكون لدينا استراتيجيات مستدامة لمواجهة تلك المشكلة وتحقيق توازن بين عدد السكان وقدرة البنية التحتية على استيعابهم، وينبغي علينا أيضًا التركيز على توفير الفرص المناسبة للشباب وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات الحيوية.



ونوهت أزهار إلي أنه لابد أن نكون مدركين للتحديات التي تواجهنا بالفعل ونعمل معًا للعثور على حلول مستدامة. ودعونا نجمع الأفكار والتصورات لمساعدة مصر على التغلب على تحديات السكان، ونفخر بكم ونتطلع لرؤية إبداعاتكم ومشاركتكم في هذه المسابقة السكانية.



وأكدت مدير عام المجلس القومى للسكان علي دور المجلس فى وضع سياسة سكانية متكاملة لضبط النمو السكانى مستندا على الأرقام والإحصائيات والدراسات الميدانية لكى تساهم فى حل المشكلة السكانية.

وأشار مدير عام إدارة الخارجة التعليمية إلي أن الأنشطة الطلابية لها دور كبير فى تنمية وعى الطالبات كما تضمنت الإذاعة المدرسية كلمة من إعداد مركز إعلام الخارجة بعنوان "المشكلة السكانية فى مصر" حيث تناولت الكلمة تعريف المشكلة السكانية وأسبابها وتداعياتها واختتمت بدور الدولة فى مواجهتها ووضع الحلول لها كما تضمنت الإذاعة المدرسية فقرة هل تعلم والتى تضمنت الأرقام والإحصائيات المتعلقة بسكان مصر والوادى الجديد.

وتم طرح أسئلة المسابقة على الطالبات بطابور الصباح فيما تضمنته الكلمة وفقرة هل تعلم واختتمت الإذاعة بتكريم فريق العمل فى المدرسة بشهادات تقدير وكذلك تقديم جوائز عينية للطالبات مقدمة من مركز إعلام الخارجة والمجلس القومي للسكان.