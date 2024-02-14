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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير استراتيجي: القمة المصرية التركية تدشن لعلاقات قوية بين البلدين في مجالات عدة

الرئيسان السيسي وأردوغان
الرئيسان السيسي وأردوغان

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات، إن زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، جاءت بعد اتخاذ مصر وتركيا عدد من الخطوات لإصلاح العلاقات الثنائية. 

وأوضح "فرحات"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "إكسترا نيوز"، مع الإعلامية نانسي نور، أن هناك مبادرة من جانب تركيا لإصلاح ومراجعة علاقاتها مع المنطقة بشكل عام ومع الدول الكبرى بشكل خاص وعلى رأسها مصر، مؤكدًا أنه تم اتخاذ عدد من الخطوات التي تؤكد صدق هذا التوجه. 

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وأضاف أنه يحسب للجانب التركي احترامه لما أعلنته مصر من خطوط حمراء للأمن القومي على الحدود الشرقية مع ليبيا، مؤكدا أن القمة جاءت نتيجة جهود دبلوماسية مشتركة لإصلاح العلاقات وفتح صفحة جديدة مثلها مثل العديد من القمم الدولية. 

وشدد على أن الاجتماع عُقد على هامش المنتدى، مبينا أن قمة اليوم تمثل بداية لعلاقات قوية في مجالات عدة على المستويين الثنائي والإقليمي.

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