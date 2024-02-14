شباب الصحفيين عن زيارة أردوغان إلى القاهرة: تحمل 8 رسائل مهمة

رحبت جبهة شباب الصحفيين بزيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى مصر في أول زيارة لة منذ أكثر من 10 سنوات على ثورة 30 يونيو المجيدة.. مؤكدة الجبهة على أهمية هذا الحدث التاريخي الذي يعد بداية صفحة جديدة من تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات وتعكس بكل صدق واخلاص تقدير تركيا الكبير إلي الرئيس السيسي و أهمية دور مصر المحوري كلاعب أساسي في المنطقة وشهادة جديدة على نجاح السياسة المصرية الخارجية .



قال هيثم طوالة رئيس الجبهة، في بيان صحفي اليوم الاربعاء: الشعب المصري العظيم سعيد بتواجد الرئيس أردوغان في بلدة الثانية "القاهرة"في ظل الظروف الاستثنائية والأزمات والتغييرات والتطورات التي تمر بها المنطقة حيث تحمل هذه الزيارة الهامة 8 رسائل داخلياً وخارجيا.



اضاف طوالة: من أهم هذه الرسائل زيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية بين البلدين مما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين وإعادة التوازن في المنطقة من خلال تحالف قوى بين قوتين عظمتين"مصر وتركيا"يرسم مستقبل جديد قادر على إعادة الهدوء والاستقرار و مواجهة كافة أشكال المخططات التي تستهدف المنطقة بعيدا عن الحروب المدمرة.



أشار رئيس الجبهة إلي أهمية القمة المصرية التركية في دراسة ملف الأوضاع في غزة وليبيا واليمن والعراق وسوريا وتبادل الرؤي في هذه الملفات الشائكة وخاصة ما تقوم بة إسرائيل من إبادة جماعية ضد أهل فلسطين وبحث وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع.