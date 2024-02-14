تفاصيل اتهام عامل زوجته بإصابته في منطقة حساسة بالمعادي

كشفت تحريات المباحث تفاصيل واقعة اتهام عامل لـ زوجته وأسرتها بالاعتداء عليه ضربًا وإحداث إصابات له في منطقة حساسة بجسده في دائرة قسم شرطة المعادي.

وتوصل رجال مباحث قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة إلى عدم صحة ادعاء المجني عليه، بأن زوجته وأسرتها اعتدوا عليه ضربًا وإحداث إصابات له في منطقة حساسة بجسده، وأنه أحدث إصابته بنفسه، واتهم زوجته وأسرتها بارتكاب واقعة التعدي عليه.

وتبين من التحريات أن المصاب على إثر خلافات زوجية بينه وبين زوجته، بسبب إقامتها دعوى طلاق للضرر منه، لرفضها العيش معه بسبب تعاطيه للمواد المخدرة بحد زعمها.

فقرر المصاب الانتقام منها واختمر في ذهنه حيلة بإصابة نفسه واتهام زوجته وأسرتها، معتقدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم وحبسهم بسبب اتهامهم.

لكن تحريات المباحث تمكنت من كشف ملابسات الواقعة، وتم عرض المتهمين على جهات التحقيق التي ستباشر معهم التحقيقات في القضية.

وكان اتهم أحد الأشخاص زوجته وأهلها بالتعدي عليه ضربًا في منطقة المعادي، وإحداث إصابات به منها جرح متهتك بكيس الصفن الأيسر لعضو حساس بجسده.

وأبلغ المجني عليه قسم شرطة المعادي، بتضرره من زوجته وأسرتها، واتهمهم بالاعتداء عليه، وإصابته بجرح متهتك بكيس الصفن الأيسر لـ عضو حساس بجسده.

وبسؤال الزوجة وأسرتها أنكروا اتهام الزوج لهم.