ضبط360كيلو شحوم سيارات منتهى الصلاحية بالغربية .

شنت مديرية التموين بالغربيةحملة تموينية مكبرة برئاسة المهندس محمد أبو هاشم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالغربيةلضبط الأسواق ؛ومحاربة كافة أنواع الغش التجارى

وتمكنت الحملات من ضبط مخزن شحوم سيارات بداخله 360 كيلو شحوم سيارات منتهية الصلاحية.كما تم ضبط مخزن مقرمشات وسناكس بداخله 800 كيس منتهي الصلاحية.،

وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن مواد غذائية بداخله طن سكر أبيض حر التداول غير مدون عليه سعر البيع للمستهلك، وضبط 3900 كليوجرام مستخلص بذرة الكتان بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحيات ومصدرها.

كما تم ضبط 6175 لتر سولار بمحطة وقود جمعها المسئول عن المحطة؛ لبيعها بالسوق السوداء في غير الأحوال المصرح بها، وجارٍ المتابعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك بدائرة مركز زفتى.

وتحرر محاضر جنح بتلك المخالفات، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا وتم التحفظ على المضبوطات