انطلاق معارض أهلا رمضان بالجيزة والقاهرة غدًا

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 هي الشغل الشاغل لعدد كبير من المواطنين في الوقت الحالي، حيث ينطلق معرض أهلا رمضان 2024 منتصف الشهر الجاري، حتى منتصف شهر مارس المقبل، بحد أدنى 3 معارض في كل محافظة، فضلًا عن الشوادر والسيارات المتنقلة، بهدف التيسير على المواطنين وخدمتهم في تحمل تكاليف مستلزمات شهر رمضان المبارك.

أسعار السلع فيها مخفضة

وتتميز معارض أهلا رمضان بأن أسعار السلع فيها مخفضة عن نظيراتها بالأسواق الأخرى ، وينطلق في محافظتي القاهرة والجيزة صباح غد الخميس الموافق 15/2/2024، حيث تتوفر كافة السلع التموينية والسلع الغذائية بخصومات تتراوح من 20 إلى 30%، ومن أسعار السلع التي يحتاجها المواطن يوميًا في شهر رمضان.

في معرض أهلا رمضان 2024، يمكن للمواطنين الاستفادة من أسعار مخفضة على السلع التموينية والغذائية، وإليك بعض الأسعار المعلنة:

- كيلو السكر المعبأ: حوالي 27 جنيهًا.

- كيلو المكرونة المعبأة: تقريبًا 20 جنيهًا.

- زجاجة الزيت: تتراوح بين 40 و45 جنيهًا.

- كيلو الأرز: من 20 إلى 25 جنيهًا.

- كيلو الجبنة النباتية: حوالي 56 جنيهًا.

- كيلو الدقيق: تقريبًا 23 جنيهًا.

- كيلو البلح: يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

- كيلو عين الجمل: حوالي 280 جنيهًا.

- الكركديه بكل أنواعه: من 200 إلى 240 جنيهًا.

- كيلو الفول البلدي: تقريبًا 28 جنيهًا.

-كيلو جوز الهند الوسط: حوالي 180 جنيه.