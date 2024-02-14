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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

على الشواطىء .. قلب كبير يطير بالفلاى بورد وهابى فلانتين داى

بوابة الوفد الإلكترونية

بالتزمن مع الاحتفال بعيد الحب .. احتفل الكابتن مجدى عبد الغني لاعب الفلاي بورد، بعيد الحب على شواطئ البحر الاحمر  مع عدد كبير من السائحين فى يوم الحب ، بتقديم عروض بالفلاى بورد وتوزيع الهدايا .

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الـ"فلاي بورد " رياضة جديدة مختلفة تمارس فوق مياه البحر، تجذب أنظار السائحين وتسحر الناظرين من مختلف الجنسيات فوق الشواطئ المصرية يهرعون لمشاهدة "الرجل الطائر" على سطح البحر.
 

ورصدة عدسة "بوابة الوفد" لعروض " الفلاي بورد" في مصر والعالم، الكابتن مجدى عبد الغنى الذى قدم عروضًا أبهرت الجميع فى فنادق ومنتجعات البحر الأحمر.
 

يطير ويحلق بالفلاى بورد وسط تفاعل وتصفيق من الجميع ، الذين يحرصون على تجربة " الفلاي بورد" والتقاط الصور التذكارية ، مما يساهم في تنشيط السياحة وعمل جذب السياحة فى مصر .

 

قبل قدوم العام الجديد مع السائحين، ولفت انظار الجميع نحو الرياضة الجديدة القائمة على جذب السائحين إلى شواطئ مصر.

 

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