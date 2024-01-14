مصرع 4 مهاجرين ببحر المانش بالقرب من شواطئ فرنسية

أفادت وسائل إعلام فرنسية بأنه لقي أربعة مهاجرين مصرعهم، وأصيب آخر بجروح خطيرة أثناء محاولتهم عبور بحر المانش من فرنسا باتجاه بريطانيا.

وكشفت إدارة العمليات البحرية الفرنسية في المانش وبحر الشمال، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، "حتى الآن، نأسف لمصرع أربعة مهاجرين ونقل مهاجر آخر إلى الطوارئ بمستشفى (بولوني سور مير)"، بحسب معلومات نشرتها الصحيفة اليومية "لا فوا دو نور".

وأوضحت أن الحادث وقع في الساعة الثانية صباحا، فعند مغادرة قارب الشاطئ، واجه أشخاص صعوبات للوصول إلى قارب في البحر في مياه شديدة البرودة بالقرب من شاطئ بلدة "ويميرو" في منطقة "با دو كاليه" شمالي فرنسا ".

وأضافت أن عناصر إنفاذ القانون على الأرض رصدوا مغادرة القارب والأشخاص الذين يواجهون صعوبات في المياه"، موضحة أن "الجزء الأكبر من الذين غرقوا انتشلتهم قوات الأمن ، كما أن قاطرة التدخل "أبيي نورماندي" التي كانت تقوم بدورية في المنطقة، أطلقت قاربها لإنقاذ الغرقى، إلا أن الطاقم عثر على أشخاص فاقدي الوعي في المياه".

يذكر أن نحو 30 ألف مهاجر غير شرعي عبروا بحر المانش ووصلوا إلى الجانب البريطاني بشكل غير قانوني في عام 2023 ، وهو رقم انخفض بشكل كبير مقارنة بعام 2022.