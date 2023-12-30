تفاصيل مسابقة صيد الأسماك للهواة على شواطئ مرسى مطروح (شاهد)

كشف مصطفى عتريس منسق صيد الأسماك للهواة على شواطئ مطروح، تفاصيل المسابقة، موضحًا: "ننظم هذه المسابقة للمرة الثالثة تواليا تحت إشراف محافظ مطروح الذي يولي اهتمام كبيرا بنا".

وأضاف عتريس في حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "عدد الفرق زادت عما كانت عليه في العام الماضي، فقد اشتركت 8 فرق منهم فريق نسائي، أما هذا العام فإن الإقبال كبير من الرجال والسيدات على حد سواء".

صيد الأسماك للهواة

وتابع منسق صيد الأسماك للهواة على شواطئ مطروح: "4 فرق سيدات من أعمار مختلفة بدءً من 10 سنوات حتى 50 سنة شاركوا قدموا للمشاركة في البطولة، بالإضافة إلى 9 فرق رجال، كما تقدمت أعداد أكبر من هذا العدد لكن عدد المراكب لدينا قليل".

صيد الأسماك

وواصل: "ليس هناك شروط، لكن يجب أن يكون المشترك على دراية بالأنواع المختلفة، فهناك 3 أنواع ليست مدرجة ضمن المسابقة مثل سمك القراض وسمك الأسد وسمك بلم، والفريق يتكون من 5 أفراد بحد أقصى، ويمكن أن يقلل الفريق عن هذا العدد، والفوز مشروط بالوزن ويجب اصطياد معينة مثل البربون والمرجان وشراغيش وبغبغان، والجوائز تكون في الغالب عبارة عن أداة من أدوات الصيد والمسابقة عبارة عن يوم واحد من السابعة صباحا حتى الرابعة والنصف عصرا".

