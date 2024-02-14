انعقاد البرنامج التدريبي "ميثاق الطالب الجامعي" فى جامعة الفيوم

شهد الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمشرف على معهد البحوث والدراسات الاستراتيجيه لدول حوض النيل، البرنامج التدريبي "ميثاق الطالب الجامعي" بمعهد البحوث والدراسات الاستراتيجيه لدول حوض النيل.

حاضر خلال البرنامج الدكتور وائل طوبار منسق عام الأنشطة الطلابية، والدكتور تامر فهيم مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، بحضور عدد من الطلاب، وذلك اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات بالمعهد.

أوضح الدكتور عاصم العيسوي أن الجامعة للعام الرابع على التوالي تنظم عددًا من البرامج التدريبية لتعريف الطلاب بمفهوم الاستراتيجية الوطنية الجديدة لمكافحة الفساد، لإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة والمحاسبة، بهدف الحد من مظاهر الفساد، من خلال وضع الأهداف والخطوات التنفيذية التي تكفل مواجهة تلك الظاهرة، والارتقاء بسلوك الأفراد ومستوى الآداء.

وأكد أهمية توعيه الطلاب بخطورة الفساد وكيفية مواجهته، فضلًا عن تعريفهم بالقوانين واللوائح المنظمة للميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي، وحقوق وواجبات الطلاب لخلق مجتمع جامعي أفضل.

أشار الدكتور وائل طوبار أن الطالب الجامعي يواجه تحديات تؤثر في طريقة تفكيره خلال فترة الدراسة، مثل الضوابط الجامعية والالتزام التي قد تكون مزعجه للبعض.

مضيفًا أن الاتجاه المعاصر للتعليم الجامعي أن يكون الطالب عضوًا فاعلًا داخل الجامعة، وشريكًا أساسيًّا في صناعة المعايير واللوائح الجامعية، وذلك يأتي من خلال دور الجامعة في تنمية الصفات الشخصية للطالب المثالي، وتحصينه بالأخلاقيات التي يجب أن يتحلي بها، وتوعيته بالواجبات التي يجب الالتزام بها والقوانين المطبقة عليه، مما يسهم في تنمية شخصية الطالب فيصبح قادرًا على تحقيق طموحاته المستقبلية.

ومن جانبه استعرض الدكتور تامر فهيم رؤية ورسالة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتبني العديد من المبادئ من أهمها ترسيخ مبدأ المساءلة والمحاسبة دون تمييز بين الأشخاص والمناصب، للحد من آثار الفساد السلبية على كافة النواحي الإدارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما تطرق إلى تعريف الفساد بشكل عام وأنواعه سواء مالي أو إداري أو أخلاقي أو مهني، والذي ينطوي في عدة مظاهر منها التزوير والغش والرشوة والسرقة والابتزاز والمحسوبية والواسطة، وغيرها من أوجه الفساد التي تحقق منافع شخصية وامتيازات دون وجه حق.

3

4

5

66