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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أبو الدهب: صلاح أراد الإستمرار بمعسكر منتخب مصر في أمم إفريقيا

محمد صلاح
محمد صلاح

دافع محمود أبو الدهب نجم الكرة المصرية السابق عن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر أسطورة لن تتكرر وقدم الكثير للكرة المصرية.

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وقال محمود أبو الدهب محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" ما علمته أن محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي كان يريد البقاء بمعسكر المنتخب في أمم إفريقيا في كوت ديفوار بعد تعرضه للإصابة في مباراة غانا في دور المجموعات ببطولة إفريقيا ".


وتابع:"محمد صلاح يتعرض لحملة ممنهجة وشرسة من بعض المتربصين به منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية في كوت ديفوار ".

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